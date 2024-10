Mulher grávida que sobreviveu após ser esfaqueda pelo ex revela histórico de violência

Em declarações dadas após receber alta hospitalar, Amanda Ramazini, de 31, revelou que antes de ser esfaqueada pelo ex-marido, o engenheiro Luís Fernando Silveira, sofreu diversos episódios de violência psicológica.

Conforme reportagem publicada pelo G1, Amanda, que está grávida de 3 meses, relevou que os episódios de agressão psicológica eram constantes e chegaram até mesmo a afetar sua atual gestação.

Leia sobre o caso:

Segundo ela, um dos episódios mais recentes aconteceu pouco tempo após a descoberta da terceira gestação. Na ocasião, Amanda e o ex-marido estavam em um passeio no shopping, quando ela relatou ter um sangramento.

“Jurava que tinha perdido meu filho, jurava. Ele me empurrou no shopping e falou ‘se você perdeu essa criança, você perdeu. O que você quer que eu faça? Você espera, que eu estou com fome”.

Em seguida, ela precisou esperar o ex-marido comer para ser levada ao hospital, onde foi deixada por ele no pronto atendimento.

Violência patrimonial e psicológica

Em seu relato, a mulher ainda revela que o ex-marido a humilhava constantemente, utilizando o fato dela não trabalhar para desqualificá-la. Além disso, ela era proibida de se deslocar livremente, ouvindo por vezes que só iria aos lugares “quando fosse permitido”.

Por sua vez, a família de Amanda revela ter notado os traços de relacionamento abusivo, que piorou significativamente após a compra do imóvel onde ocorreu a tentativa de feminicídio.

“Ele falava que eu não merecia o apartamento, não merecia ter nada na vida. E eu não queria, falava que podia colocar no nome dos nossos filhos, nunca vi problema em nada disso e nunca vi algo que fosse uma ameaça”, revela.

Relembre o caso

Amanda, sua filha de 1 ano e sua mãe, Rosana, foram esfaqueadas pelo engenheiro Luís Fernando Silveira na última segunda-feira, 21 de outubro. O ataque ocorreu no apartamento em que Amanda morava com o ex-marido, em Franca, após ela voltar ao local para buscar roupas dos filhos e pertences pessoais.

Na ocasião, ela já possuía uma medida restritiva contra o ex, preso uma semana antes por furar os pneus do carro utilizado por ela.