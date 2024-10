Incêndio em prédio deixa sete feridos no Centro de São Paulo; chamas começaram em motocicletas

Um incêndio deixou sete pessoas feridas em um prédio na Rua Conselheiro Furtado, na Sé, no Centro de São Paulo, na madrugada desta sexta-feira (25). De acordo com o Corpo de Bombeiros, as chamas começaram em motocicletas que estavam estacionadas no subsolo e se espalharam pelo imóvel. Cinco veículos ficaram destruídos.

ANÚNCIO

Conforme os bombeiros, o prédio foi ocupado de forma irregular pelo grupo e não havia itens de segurança no local, como extintores.

No total, sete moradores ficaram feridos, sendo que duas crianças e uma mulher sofreram queimaduras. As vítimas foram socorridas e levadas ao Hospital Tatuapé. Não há outros detalhes sobre o estado de saúde delas.

Não há informações sobre como as chamas começaram nas motocicletas. Equipes da Defesa Civil seguiram para o local, onde avaliam os danos causados no imóvel.