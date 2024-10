Vai chover mais em São Paulo nesta quinta-feira?

Um forte temporal caiu em toda região metropolitana de São Paulo no final da tarde desta quarta-feira, causando apagões, queda de árvores, alagamentos e uma série de transtornos para a população, e deve cair mais chuva nesta quinta e sexta-feira, de acordo com a meteorologia.

Segundo o Metsul, dois fatores ajudam a intensificar o volume de chuva no estado de São Paulo, a formação do ciclone extratropical no litoral entre Uruguai e Rio Grande do Sul e a a passagem de uma frente fria pelo oceano, jogando mais umidade na faixa litorânea do estado.

Segundo os meteorologistas, uma linha de instabilidade associada ao ciclone deve avançar do sul do país e do Mato Grosso do Sul para o estado de São Paulo, levando muita instabilidade e criando condições para a formação de novos temporais no final do dia e na madrugada de sexta-feira, com fortes vendavais.

A frente fria associada ao ciclone chega no sábado, intensificando o volume de chuva em todo o estado.

PREVISÃO PARA HOJE

A previsão do tempo para hoje em São Paulo é de dia de sol, com várias nuvens, e temperatura chegando a casa dos 31º C. De tarde e à noite há nova previsão de pancadas de chuva na Grande São Paulo.

A previsão para sexta-feira é bem parecida com o dia anterior, sol, calor e fortes pancadas de chuva no final do dia.

ALERTA

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) já emitiu um alerta para chuva forte e ventos intensos, com possibilidade de queda de granizo entre hoje e amanhã nas regiões leste, centro oeste e norte do estado de São Paulo.