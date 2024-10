Inquérito sobre a morte do cantor Nahim é arquivado a pedido do Ministério Público

O Ministério Público pediu para que o inquérito sobre a morte do cantor Nahim seja arquivado, após a polícia concluir que a morte foi acidental. A informação referente ao caso foi publicada oficialmente no dia 10 de outubro por meio do Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal de Justiça de São Paulo, conforme informa o G1.

A Promotoria e a Polícia Civil concordaram que a morte do artista ocorreu de forma acidental, descartando a possibilidade do envolvimento de terceiros. Entre os fatores que colaboraram para o falecimento de Nahim foram listados o uso de remédios, bebida alcóolica e drogas, que levaram a uma queda acidental.

Relembre o caso

Nahim foi encontrado morto em sua casa no dia 13 de junho. Ele estava caído nas proximidades da escada do imóvel, localizado em Taboão da Serra, Grande São Paulo.

Segundo exame realizado pela Polícia Técnico-científica o cantor possuíam cardiopatia isquêmica crônica, uma grave doença que afeta o fluxo sanguíneo para o coração devido ao acúmulo de placas de colesterol nas artérias coronárias.

Além disso, o cantor também possuía apenas 20% da visão em um dos olhos, fator que somado a ingestão de bebidas alcóolicas, medicamentos para insônia e cocaína colaborou com a queda do cantor, que teve um mal súbito ao descer a escada. Na queda, ele bateu a cabeça no chão.

As principais causas da morte listadas no laudo foram o consumo de cocaína o traumatismo craniano provocado pela queda.