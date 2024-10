Mistura de remédios, álcool e drogas: MP pede arquivamento do inquérito sobre morte de Nahim

O Ministério Público de São Paulo (MP-SP) pediu à Justiça o arquivamento do inquérito que investigou a morte do cantor Nahim, de 71 anos, que foi encontrado sem vida casa em que morava em Taboão da Serra, na Grande São Paulo, em junho passado. A Promotoria concordou com a conclusão da investigação policial, que destacou que o artista misturou bebida alcoólica com remédio contra insônia, além de ter usado cocaína, antes de sofrer um mal súbito. Por conta disso, ele caiu de uma escada e bateu a cabeça.

A Promotoria ressaltou, ainda, que o laudo da perícia destacou que Nahim tinha cardiopatia isquêmica crônica, uma doença grave que afeta o fluxo sanguíneo para o coração devido ao acúmulo de placas de colesterol nas artérias coronárias, e possuía apenas 20% da visão de um dos olhos, condições que também contribuíram para o óbito.

Já o laudo do Instituto Médico Legal (IML) apontou que o cantor faleceu por intoxicação de cocaína e traumatismo craniano, aliados aos outros fatores.

Dessa forma, o MP-SP ressaltou que a morte ocorreu em decorrência de uma “queda acidental” e descartou que o artista tenha sido vítima de um crime. A solicitação foi enviada à Justiça, que ainda não se posicionou sobre o caso.

Morte de Nahim

O cantor foi achado sem vida na casa em que morava no dia 13 de junho deste ano. Ele estava caído perto de uma escada e foi visto por um instalador de telefonia, que acionou o socorro. Porém, o falecimento foi confirmado logo depois.

Inicialmente, o caso foi registrado como “morte suspeita” no 1º Distrito Policial (DP) de Taboão da Serra, que não achou indícios de crime. O corpo do artista não tinha sinais de agressão, assim como sua casa não apresentava qualquer indício de de roubo.

Nahim Jorge Elias Júnior era natural de Miguelópolis, no interior de São Paulo, e fez muito sucesso na década de 80, com hits como “Coração de Melão”, “Melô do Tacka-Tacka”, “Dá Seu Coração” e “Bambo Mambo”. Ele se consagrou ao ser o grande vencedor do quadro “Qual É a Música?”, no Programa Silvio Santos, do SBT, no qual passou oito meses invicto.

Ao longo da carreira, gravou mais de 14 discos e teve 86 músicas lançadas. Ele marcava presença frequentemente nos programas de auditório e, em 1994, participou do reality show “Aprendiz Celebridades”, apresentado por Roberto Justus. Já em 2017, ele entrou para o elenco do reality “A Fazenda”, da RecordTV. Em 2020, ele tentou ingressar na carreira política e se candidatou a vereador por São Paulo, mas não foi eleito.

Em 2022, ele integrou o programa “Power Couple 6″, ao lado da então companheira Andreia Andrade. Recentemente, o casal teria se divorciado e Nahim se mudou para Taboão da Serra. As primeiras informações apontam que ele morava sozinho no imóvel.