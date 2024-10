Hoje tem sorteio da Mega-Sena de R$ 51 milhões

O apostador que acertar nesta terça-feira os seis números do concurso 2.788 da Mega-Sena pode embolsar um dos maiores prêmios do ano sorteados pela Caixa Econômica Federal, estimado em R$ 51 milhões.

É tanto dinheiro que se apenas um apostador acertar o grande prêmio e resolver aplicar todo o dinheiro na poupança, vai receber no primeiro mês, em juros, cerca de R$ 290 mil.

Quem vai tentar a sorte neste sorteio deve fazer sua aposta até 19h nas casas lotéricas ou pelo aplicativo da Caixa. A aposta simples, com 6 dezenas marcadas, custa R$ 5. Quem quiser dar uma ajudinha para a sorte pode marcar mais dezenas no volante, mas o preço da aposta sobe desproporcionalmente e pode ficar bem ‘salgado’ para o bolso do apostador.

O sorteio será realizado a partir das 20h no Espaço da Sorte, que fica em São Paulo. Todos os sorteios da Caixa são transmitidos em tempo real pelos canais do banco no Facebook e no Youtube.