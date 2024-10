VÍDEOS: Confronto entre torcedores do Corinthians e Flamengo termina com oito presos, na Grande SP

Uma briga entre torcedores do Corinthians e Flamengo causou transtornos da Rodovia Presidente Dutra, na região de Guarulhos, em São Paulo. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram vários carros parados na rodovia no meio da confusão (assista abaixo). A Polícia Militar foi acionada e precisou usar gás de pimenta e bombas de efeito moral para controlar a situação. Oito corintianos, com idades entre 22 e 35 anos, acabaram presos e três pessoas ficaram feridas.

A briga ocorreu no início da tarde de domingo (20), horas antes das duas equipes se enfrentarem no jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil, na Neo Química Arena. Conforme a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), torcedores do Corinthians armaram uma emboscada a um comboio que levava flamenguistas.

Ônibus foram atacados com pedradas e pauladas na altura do Km 220 da Dutra, que teve o fluxo de veículos interrompido. Policiais do 2º Batalhão de Choque que realizavam a escolta dos dez veículos flamenguistas reagiram e tentaram impedir a briga. Eles flagraram dois suspeitos em uma motocicleta com rojões e pedras.

Depois, torcedores corintianos atacaram o comboio com fogos de artifício e até uma bomba caseira. Equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) também foram ao local para conter a confusão, sendo que um flamenguista sofreu um ferimento na cabeça. Além disso, dois policiais sofreram lesões.

Os feridos foram socorridos e levados ao Instituto Médico Legal (IML) para exames de corpo de delito. Já oito corintianos apontados como autores da emboscada foram detidos e levados ao Juizado Especial Criminal (Jecrim).

O caso foi registrado na 6ª Delegacia de Polícia de Repressão aos Delitos de Intolerância Esportiva como dano e promover tumulto, praticar ou incitar a violência em eventos esportivos. Os detidos permaneciam à disposição da Justiça.