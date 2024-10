Sul do Brasil deve enfrentar ciclone extratropical nos próximos dias

Após dias de chuva intensa em várias partes do país com a passagem de uma frente fria pelo litoral, a segunda-feira começa com o tempo relativamente seco e frio em boa parte da região sul do país, mas nos próximos dias a previsão é de aumento das pancadas de chuva, formação de uma nova frente fria e a passagem de um ciclone extratropical.

ANÚNCIO

De acordo com a Climatempo, entre quarta e quinta-feira é esperada uma acentuada queda de pressão atmosférica no norte da Argentina e na quinta-feira deve ocorrer uma frontogênese (formação de frente fria) e uma ciclogênese (forma de um ciclone extratropical).

Segundo os meteorologistas, esse ciclone em particular deve alcançar uma pressão atmosférica muito baixa no seu centro, gerando grande potencial para gerar tempestades com ventos muito fortes.

REGIÃO SUDESTE

A frente fria que atingiu São Paulo e outros estados neste final de semana provocando chuvas intensas segue para o litoral do Espírito Santo, dando uma trégua nesta segunda-feira, mas a partir de amanhã as condições de chuva em São Paulo voltam e de quarta a sexta-feira o risco de temporais aumenta em todo o estado, de acordo com os dados da Climatempo.

A temperatura máxima nesta segunda-feira chega a 26º C e a 29º na terça-feira. Apesar da previsão de chuva para os próximos dias, os termômetros devem se manter dentro dessa faixa de temperatura durante toda a semana.