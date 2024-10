Morre Paul Di’Anno, ex-vocalista do Iron Maiden

Morreu nesta segunda-feira, 21 de outubro, o ex-vocalista da banda Iron Maiden, Paul Di’Anno. A morte do cantor foi confirmada por meio de uma nota emitida por sua gravadora: Em nome de sua família, a Conquest Music lamenta confirmar a morte de Paul Andrews”. Segundo publicação do O Globo, Paul morreu em sua casa, localizada em, Salisbury, Inglaterra. A causa da morte do cantor não foi revelada até o presente momento.

Nascido em East London no ano de 1958, Di’Anno se consagrou como vocalista do Iron Maiden entre os anos de 1978 e 1981, dando voz às músicas de heavy metal que embalaram a banda nos seus anos iniciais. Junto de Steve Harris, baixista da banda, ele foi responsável pela composição de alguns sucessos como “Running Free”, “Remember Tomorrow” e “Killers”.

Paul deixou o Iron Maiden após ser pressionado por Harris, que não aprovava o comportamento irresponsável do companheiro de banda. Em declaração a um DVD contando a história da banda, o baixista revelou que Di’Anno “sentiu a pressão dos shows” e “não aguentou” quando a banda começou a se profissionalizar.

Vida conturbada

Após deixar os vocais do Iron Maiden, Paul seguiu carreira na música gravando com outras bandas. Em fevereiro de 2011, Di’Anno foi preso após ser condenado por oito acusações de fraude contra a previdência inglesa. Após cumprir dois meses de prisão, o cantor foi liberado por bom comportamento e seguiu com sua carreira fazendo apresentações solo e participações especiais.

Recentemente, ele precisou passar a se apresentar em uma cadeira de rodas devido a problemas de saúde. Até o momento, não se sabe se os problemas em questão tiveram relação com a causa de sua morte.