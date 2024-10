A seis dias da eleição, Boulos enfrenta sabatina do Uol e Folha sem a participação de Ricardo Nunes

Mais uma vez o deputado Guilherme Boulos (Psol) estará sozinho na frente dos jornalistas falando sobre suas propostas para a cidade de São Paulo nesta segunda-feira, a partir das 12h, na sabatina do UOL e do jornal Folha de S.Paulo.

Desde que as pesquisas apontaram o atual prefeito Ricardo Nunes (MDB) como o favorito para levar esse segundo turno das eleições em São Paulo com certa folga, ele tem evitado participar de debates e dar munição ao inimigo. Cancelou vários debates na semana passada, mas compareceu no sábado, na Record. Hoje, novamente evitou o embate e as perguntas dos jornalistas.

A sabatina do Uol e Folha de S.Paulo tem o tema “Vamos falar sobre São Paulo”, com uma hora de duração e dividida em dois blocos, além de espaço para as considerações finais do candidato. A sabatina pode ser assistida nos canais da Folha de S.Paulo e Uol na Internet.

NUNES LIDERA CORRIDA

Os últimos números apresentados pela pesquisa Datafolha mostram que o atual prefeito Ricardo Nunes lidera as intenções de voto com 51%, bem à frente do seu concorrente, que esta com 33%.

O segundo turno das eleições para Prefeito da cidade de São Paulo e de várias prefeituras do país acontecem no próximo domingo, dia 27 de outubro.