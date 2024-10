Debate na Record: Nunes e Boulos fogem de questionamentos e partem para a troca de ataques

No segundo encontro deste segundo turno, que ocorre na noite deste sábado (19) na Record TV, tanto Ricardo Nunes (MDB) quanto Guilherme Boulos (Psol) partiram para o ataque, mas em nenhum momento houve respostas, e sim táticas diversionistas, de um lado e do outro.

Depois de um princípio focado no apagão registrado nesta semana na Grande São Paulo, em que Nunes seguiu a estratégia de colocar a responsabilidade no governo federal, responsável pela concessão à Enel, e Boulos disse que Nunes só se envolveu no assunto porque é ano de eleição, “colocando o coletinho e fazendo de conta que estava trabalhando”, foi a vez dos ataques diretos.

Nunes cansou de chamar Boulos de “extremista e inexperiente”, enquanto o adversário disse que “São Paulo não tem prefeito”, e o desafiou a abrir seu sigilo bancário, tentando o vincular ao escândalo da merenda. De caso a caso, houve mudança de assunto, inclusive nas perguntas de jornalistas.