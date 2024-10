Vídeo: motorista arrasta agente de trânsito no capô para evitar ser guinchado em Santos, SP

Para evitar que seu carro fosse guinchado, um motorista de 52 anos arrastou no capô um guarda de trânsito. O caso ocorreu na sexta-feira (18) na Rua Pedro Américo, no bairro Campo Grande, em Santos. As informações são do “Mais Santos”.

Após ser autuado por estacionar em local proibido, o motorista discutiu com os agentes da CET e tentou fugir com o veículo, mesmo após a chegada do guincho.

Durante a tentativa de fuga, o condutor carregou uma agente no capô por alguns metros. O motorista foi preso em flagrante após ser contido pelos agentes e pela Polícia Militar.

Nenhuma vítima sofreu ferimentos graves, mas os dois agentes foram encaminhados ao Hospital Santa Casa para atendimento.

O caso foi registrado no 2º Distrito Policial de Santos, e o motorista foi indiciado por desobediência, resistência, lesão corporal, dano contra o patrimônio público e dirigir sem permissão ou habilitação.