MP entra no caso da bebê velada viva em SC

Uma bebê de 8 meses apresentou sinais vitais durante o seu velório e foi levada novamente ao hospital, na noite deste sábado (19), em Correia Pinto, Santa Catarina. Lá, foi constatada pela equipe médica novamente sua morte. O Ministério Público de Santa Catarina (MPSC) determinou que as circunstâncias do caso sejam apuradas.

A determinação partiu do promotor de Justiça da comarca de Lages (SC), Marcus Vinicius dos Santos, no sábado (19/10), quando o caso ocorreu.

A promotoria emitiu um ofício para que a delegada de plantão e a Polícia Científica de Lages iniciassem diligências para apurar as circunstâncias da morte da criança, com especial atenção à realização de exame cadavérico para constatar o horário e as causas do óbito.

O que aconteceu

No velório, ao observarem movimento nas mãos da criança, familiares chamaram um farmacêutico, que usava um oxímetro infantil e verificou sinais de saturação de oxigênio e batimentos cardíacos na bebê. Isso foi checado também com uso de estetoscópio pelo Corpo de Bombeiros, que chegaram logo em seguida.

Segundo os bombeiros, os batimentos eram fracos. Além disso, a corporação fez um teste nas pernas da bebê, e elas não apresentavam rigidez. Conforme os bombeiros, ao chegarem ao local, foram feitos novos testes de oxigênio e batimentos cardíacos, que resultaram em 84% a saturação de oxigênio e 71 batimentos por minuto.

A menina foi atendida na Fundação Hospitalar Faustino Riscarolli. A prefeitura se manifestou por nota. De acordo com o município, inicialmente a bebê deu entrada no hospital por volta das 3h de sábado. “O atendimento foi realizado pela equipe plantonista, que constatou o óbito da criança”, conforme a nota.

Em seguida, foi feito exame de eletrocardiograma, que não detectou sinais elétricos. A bebê permaneceu no hospital. A Polícia Científica fará um laudo conclusivo em até 30 dias.