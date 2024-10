Mesmo com chuva moderada, 23 mil imóveis seguem sem energia elétrica na Grande São Paulo

Mesmo com chuva considerada moderada, registrada entre a noite de sábado (19) e a manhã deste domingo (20), muita gente segue no escuro na Grande São Paulo. Um balanço da Enel, divulgado nesta manhã, aponta que 23.013 clientes continuam sem fornecimento de energia elétrica, sendo 15.982 mil apenas na capital paulista.

Já a cidade de São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, soma 1.953 imóveis sem luz neste domingo. Cotia tinha 1.409 afetados, enquanto Cajamar tem 267 casas no escuro.

Questionada, a Enel diz que os mais de 23 mil clientes no escuro representam “0,28%” do total da área de concessão” e ressaltou que nenhum dos casos têm ligação com o apagão do último dia 11. Todos os afetados nesta leva tiveram problemas no fornecimento de energia desde sábado.

Chuva moderada

Apesar da previsão de tempestade para esse fim de semana, a chuva perdeu intensidade e foi considerada fraca ao longo do sábado. À noite, ganhou um pouco de força, passando a moderada. Ainda assim, a Defesa Civil de São Paulo ressaltou que não deve chover forte neste domingo.

“Os atuais modelos meteorológicos indicam possibilidade para pancadas de chuva isoladas, seguidas por raios em especial nos municípios que fazem divisa com o sul de Minas Gerais”, ressaltou o órgão.

Na Capital, o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da Prefeitura de São Paulo (CGE) estima que o dia terá períodos de garoa e chuviscos, alternados com com períodos de melhoria, sem previsão de chuva forte.