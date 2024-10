Idoso é preso após matar cão a marteladas e jogar corpo em contêiner de lixo, no interior de SP

PM foi chamada e prendeu idoso que matou cachorro a marteladas, em Sorocaba, no interior de SP

Um idoso de 61 anos foi preso em flagrante após matar um cachorro a marteladas e jogar o corpo em um contêiner de lixo, em Sorocaba, no interior de São Paulo. Vizinhos escutaram os gritos do animal e acionaram a Polícia Militar. No local, os agentes encontraram o homem, embriagado, que confessou que assassinou o cão depois que ele o mordeu.

O caso aconteceu na madrugada de sábado (19), em uma residência que fica na Rua José Guerreiro. Vizinhos escutaram quando o cachorro gritava, desesperado, enquanto era atacado a marteladas. Uma mulher saiu na rua e viu o idoso descartando o corpo em um contêiner de lixo e avisou aos policiais.

“A vizinha foi até o local e retirou o cão do lixo. Ela ainda informou que já havia ouvido episódios de gritos e agressões do dono contra o animal em outras oportunidades”, informou a PM.

Os agentes foram até a residência e encontraram o idoso, que estava bêbado. Questionado, ele disse que se irritou depois que o cão o mordeu, assim, o matou a marteladas.

O suspeito foi levado até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Éden, onde recebeu atendimento. Porém, os médicos constataram que ele tinha uma lesão no braço, mas que não era compatível com mordida de cachorro.

O idoso foi levado ao Plantão Policial de Sorocaba, onde foi indiciado por maus-tratos de animais. Conforme a Lei 14.064 de 2020, determina que maltratar cães e gatos é crime, sendo que a pena vai de dois a cinco anos de prisão, multa e proibição de ter a guarda de outro animal. No caso de morte, a pena pode aumentar.

O nome do idoso não foi revelado, assim, não foi possível localizar sua defesa até a publicação desta reportagem.