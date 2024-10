Corrida à Prefeitura de SP: debate marcado por ataques entre Nunes e Boulos rende memes

Os candidatos Guilherme Boulos (PSOL) e Ricardo Nunes (MDB), que disputam o segundo turno das eleições pela Prefeitura de São Paulo, participaram de um debate na Record TV na noite de sábado (19). Deixando um pouco de lado suas propostas, eles trocaram muitas acusações e farpas, que renderam memes nas redes sociais.

ANÚNCIO

Internautas repercutiram o momento em que Boulos citou uma frase de uma música dos Racionais MC’s para expor a “soberba” do atual prefeito, que busca a reeleição, enquanto outros disseram que Nunes ficou com cara de desespero e muito nervoso ao ser cobrado para quebrar seu sigilo bancário.

Teve internauta também que mostrou como seria a “cidade das maravilhas” citada por Nunes, mostrando São Paulo como um cartaz religioso, com as pessoas felizes em meio a animais. Porém, o mesmo trouxe a realidade, com árvores caídas sobre carros e a população no meio do caos.

Outros criticaram o fato de Nunes ter dito que não ia ao debate na Record TV, mas, depois da pressão, voltou atrás e decidiu aparecer.

LEIA TAMBÉM:

Veja algumas das postagens abaixo: