Eleições em SP: faltando 10 dias, Ricardo Nunes lidera com folga corrida eleitoral, diz Datafolha

Quem pensava que o apagão ocorrido na cidade de São Paulo ou a pressão do último debate teria impacto significativo nas eleições para Prefeito de São Paulo se enganou redondamente. Faltando apenas 10 dias para o segundo turno das eleições, o atual prefeito Ricardo Nunes (MDB) lidera com folga as intenções de voto, com 51%, contra os 33% de seu rival, o deputado Guilherme Boulos (Psol), segundo a última pesquisa do Datafolha, divulgada nesta quinta-feira.

Com margem de erro de três pontos para cima ou para baixo, a diferença mostra que mesmo no limite da margem Nunes venceria a eleição, se fosse hoje, com mais de 10 pontos percentuais de diferença.

Na pesquisa anterior, Nunes marcava 55% dos votos e Boulos os mesmos 33%, indicando que a queda do atual prefeito nas intenções de voto não beneficiou seu opositor, mas foi para a categoria Brancos e Nulos, que acumulou 4 pontos desde a últimas pesquisa e agora indica 14%. Os votos de indecisos são, segundo o Datafolha, 2%.

PESQUISA ESPONTÂNEA

Na pesquisa espontânea, onde o nome do candidato não é mencionado, Nunes marca 41% e Boulos marca 30%. Mais 2% dizem que vão votar no “atual prefeito” e 2% no “número 15″, sem citar os nomes, marca semelhante à registrada na última pesquisa.

REJEIÇÃO

A rejeição de Ricardo Nunes caiu de 37% para 35%, apesar do apagão registrado na cidade de São Paulo, e a de Boulos foi de 58% para 56%, indicando leve queda, mas sempre dentro da margem de erro, indicando estabilidade.

A pesquisa Datafolha foi contratada pela Folha de S.Paulo e ouviu 1.204 eleitores entre os dias 15 e 17 de outubro. O registro na Justiça eleitoral tem o código SP-05561/2024.