Bebê apresenta sinais vitais em seu velório

Uma bebê de 8 meses apresentou sinais vitais durante o seu velório e foi levada novamente ao hospital, na noite deste sábado (19), em Correia Pinto, Santa Catarina.

ANÚNCIO

Ao observarem algo estranho, familiares chamaram um farmacêutico, que usava um oxímetro infantil e verificou sinais de saturação de oxigênio e batimentos cardíacos na criança. Isso foi checado também com uso de estetoscópio pelo Corpo de Bombeiros, que chegaram logo em seguida.

Segundo os bombeiros, os batimentos eram fracos. Além disso, a corporação fez um teste nas pernas da bebê, e elas não apresentavam rigidez.

Conforme os bombeiros, ao chegarem ao local, foram feitos novos testes de oxigênio e batimentos cardíacos, que resultaram em 84% a saturação de oxigênio e 71 batimentos por minuto.

A menina foi atendida na Fundação Hospitalar Faustino Riscarolli. A prefeitura se manifestou por nota. De acordo com o município, inicialmente a bebê deu entrada no hospital por volta das 3h de sábado. “O atendimento foi realizado pela equipe plantonista, que constatou o óbito da criança”, conforme a nota.

Porém, por volta das 19h, a criança foi novamente levada ao hospital, desta vez pelos bombeiros, com relato de sinais de saturação de oxigênio. “A equipe médica, mais uma vez atendeu a criança, e foi constatado o óbito”, continuou a nota.

Em seguida, foi feito exame de eletrocardiograma, que não detectou sinais elétricos. A bebê permaneceu no hospital. A Polícia Científica fará um laudo conclusivo em até 30 dias.

ANÚNCIO

Nota da Prefeitura de Correia Pinto

Confira abaixo a nota completa da prefeitura:

“A Prefeitura de Correia Pinto, por meio da Fundação Hospitalar Faustino Riscarolli, se solidariza com a familia de Kiara Crislayne de Moura dos Santos neste momento de dor e esclarece que a paciente deu entrada no hospital por volta das 3h do dia 19 de outubro de 2024. O atendimento foi realizado pela equipe plantonista, que constatou o óbito da criança.

Mais tarde no mesmo dia, por volta das 19h, a criança foi novamente trazida ao hospital pelo Corpo de Bombeiros Municipal, com relato de sinais de saturação. A equipe médica, mais uma vez atendeu a criança, e foi constatado o óbito.

Diante dessa situação, a Diretora Geral da Fundação Hospitalar Faustino Riscarolli prontamente acionou o Instituto Geral de Perícias (IGP), que realizará a análise e emitirá o laudo conclusivo no prazo de aproximadamente 30 dias.

A Prefeitura de Correia Pinto reitera o seu compromisso em proporcionar o melhor atendimento para todos os cidadãos, e reforça que, em nenhuma circunstância, qualquer profissional pode emitir atestados ou declarações sem a devida constatação das condições do paciente. Além disso, todos os profissionais de saúde são constantemente orientados e treinados, garantindo que a vida e o bem-estar das pessoas sejam sempre a prioridade”.