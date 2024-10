Maduro diz que Elon Musk pagou “nada menos que um bilhão de dólares” por um golpe contra ele

O presidente Nicolás Maduro continua a criticar o magnata Elon Musk nos seus discursos. Desde as altamente controversas eleições presidenciais de 28 de Julho na Venezuela, ambos se envolveram num vaivém através das redes sociais, desafiando-se até um ao outro para uma luta.

Nas suas declarações mais recentes contra o bilionário, Maduro afirmou que pagou “nada menos que um bilhão de dólares” por um golpe contra ele.

“Elon Musk, eu sei o que estou dizendo, digo com conhecimento e acredito que estou aquém, Elon Musk investiu no golpe, no surto fascista, na violência contra o processo eleitoral na Venezuela, nada menos que um bilhões de dólares”, disse Maduro durante a noite de segunda-feira em um programa semanal de televisão chamado ‘Con Maduro +’, transmitido neste país.

O ataque de Nicolás Maduro contra Elon Musk com X

Após idas e vindas com Elon Musk no dia 8 de agosto, Nicolás Maduro ordenou a suspensão da rede social X na Venezuela. No dia seguinte, esta plataforma deixou de ser visível no país, o que muitos consideraram uma forma de censura para esconder todas as denúncias feitas contra a sua administração através deste canal.

Em certo momento, o líder (que vários setores classificam como ditador porque até à data não apresentou os registros de votação das eleições) afirmou que a suspensão de X era por 10 dias, mas a medida continua em vigor até hoje, sem data definida para a restauração desta plataforma.

Freddy Ñáñez, ministro da Comunicação de Maduro, afirmou no dia 19 de agosto que para levantar a suspensão de X, esta empresa deve apresentar os seus documentos na Venezuela e nomear um representante que será responsável neste país.

“Ainda estamos esperando que eles assumam a responsabilidade”, disse o ministro, que especificou que X tem 2,7 milhões de usuários na Venezuela, enquanto TikTok e Instagram têm entre 7,9 milhões e oito milhões. Ele também destacou que esses dias de suspensão mostraram que “as pessoas podem viver sem o X”, rede social que ele descreveu como uma ferramenta para “fantasmas digitais”.