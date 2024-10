Casos de morte por dengue ultrapassam os de covid-19 em São Paulo e no resto do país

Em um quadro inédito desde 2020, quando começou a pandemia, o Brasil registrou mais casos de morte por dengue do que por covid-19 em 2024, de acordo com dados do Ministério da Saúde, e o estado de São Paulo lidera em número de casos prováveis de dengue.

Os números do painel de monitoramento do governo mostram que a dengue matou 5,6 mil pessoas em todo o país desde janeiro, enquanto que o coronavírus provocou a morte de 4,9 mil pessoas.

Os estados de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Paraná, juntos, concentram mais de 87% dos casos da doença registrados em todo o país. O número de casos registrados no estado de São Paulo até junho de 2024 era de 1,6 milhão, o que supera o total de casos registrado em todo país no ano anterior. Até o meio do ano, o número de mortes pela doença no estado já tinha passado de 1 mil.

Para termo de comparação, em 2023 o país registrou 14.785 mortes por covid-19 e apenas 1.94 por dengue.

MUDANÇAS CLIMÁTICAS

O aumento do número de casos de dengue, segundo os especialistas, está associado às mudanças climáticas e às ondas de calor que atingiram os estados brasileiros nos últimos meses, com cada vez mais intensidade.

VACINAÇÃO

A vacinação é apontada pelos especialistas como a principal causa da queda acentuada dos casos de covid-19 em todo o país

Por isso, a Fiocruz já formalizou um pedido ao Ministério da Saúde para buscar parceria para o desenvolvimento de uma vacina nacional contra a dengue com o laboratório japonês Takeda que vai possibilitar também a transferência de tecnologia.