Adolescente suspeito de atear fogo em criança autista é agredido por familiares da vítima

O caso segue em investigação no interior de SP.

Um adolescente de 16 anos é suspeito de atear fogo em uma criança autista de 6 anos na noite da última quarta-feira, dia 16 de outubro, em São José do Rio Preto, interior de São Paulo. Conforme reportagem do Metrópoles, o jovem chegou a ser agredido por familiares da vítima.

O crime em questão teria acontecido no quintal de uma casa localizada no bairro Cidade Nova. No local, o adolescente teria utilizado um frasco de álcool e um isqueiro para colocar fogo na criança de seis anos. A vítima sofreu queimaduras nas pernas e barriga, e foi encaminhada para atendimento na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Tangará, onde permanece recebendo atendimento médico em estado estável.

O suspeito foi agredido por familiares da vítima

Conforme a reportagem, o adolescente suspeito de realizar o ato também precisou ser encaminhado para atendimento na UPA. O jovem teria sido agredido pelo tio da vítima após cometer o ato. Ele foi atendido, liberado e encaminhado para a delegacia da cidade, onde prestou depoimento.

No local, as mães dos envolvidos também prestaram depoimento sobre o ocorrido e foram liberadas em seguida. O caso, registrado na Delegacia Seccional de São José do Rio Preto, segue sendo investigado.

Informações sobre a identidade dos envolvidos e o estado de saúde atualizado da criança não foram divulgados.