VÍDEO: Motorista bêbado atropela três clientes de adega na Zona Oeste de SP; imagens são fortes

Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que um motorista embriagado atropelou três clientes de uma adega na Vila Jaguará, na Zona Oeste de São Paulo. Dois dos atingidos precisaram de atendimento médico, sendo que uma das vítimas sofreu lesões nas duas pernas. O condutor, de 34 anos, foi preso em flagrante por embriaguez ao volante.

Veja o vídeo abaixo (ATENÇÃO: Imagens fortes):

O caso aconteceu na madrugada de quarta-feira (16). O vídeo mostra quando um dos clientes estava ao celular, enquanto era atendido na adega. Na sequência, o carro desgovernado o atingiu, arrastando outras duas pessoas que também estavam no local.

Um dos homens atingidos se levantou na sequência, sendo que as outras duas vítimas ficaram caídas. Elas foram socorridas e levadas ao PS Lapa e ao Hospital Universitário, sendo que um dos feridos sofreu lesões nas duas pernas.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), o motorista do carro passou pelo teste do bafômetro, que deu positivo para o consumo de bebidas alcoólicas. Ele foi preso em flagrante e autuado por dirigir embriagado.

O caso foi registrado como embriaguez ao volante e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor e segue em investigação no 33° Distrito Policial de Pirituba.