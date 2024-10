Vídeo mostra colisão entre ônibus e caminhão na Grande SP; dois morreram e 17 ficaram feridos

Imagens gravadas por uma testemunha mostram o exato momento em que um ônibus invadiu a pista contrária e bateu de frente contra um caminhão, na Rodovia Tancredo Neves, em Franco da Rocha, na Grande São Paulo (assista abaixo). Duas pessoas morreram no acidente, ocorrido na noite de quarta-feira (16), e outras 17 ficaram feridas.

O vídeo gravado por um motorista que seguia na rodovia mostra quando o ônibus, que pertence a Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos (EMTU), invadiu o sentido contrário da rodovia, em uma área de curva, na altura do Km 44, e atingiu o caminhão de frente. Logo depois, os veículos pegaram fogo.

O caminhão levava o motorista e dois ajudantes, sendo que o condutor e um dos rapazes morreram carbonizados. O outro foi socorrido bastante ferido e encaminhado a um hospital. Não há mais detalhes sobre o estado de saúde da vítima.

Já o ônibus, que saiu de Polvilho (distrito de Cajamar) e seguia com destino a Franco da Rocha, levava o motorista e 15 passageiros. Todos eles sofreram ferimentos leves e também foram socorridos.

Por conta do acidente, a rodovia ficou bloqueada. O Corpo de Bombeiros foi acionado, apagou as chamas nos veículos e fez a remoção dos corpos das vítimas fatais. O trânsito só foi liberado na madrugada desta quinta-feira (17).

A EMTU informou que o ônibus envolvido no acidente estava em situação regular, com vistoria válida até o dia 31 de agosto de 2025. A companhia destacou que o condutor foi submetido ao teste do bafômetro, que deu negativo para o consumo de bebidas alcoólicas.

Após receber atendimento médico, o motorista do ônibus foi ouvido no Distrito Policial de Franco da Rocha, onde disse que não se lembra do momento exato do acidente. O caso segue em investigação.