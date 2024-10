VÍDEO: Aparição de ‘noiva fantasma’ assusta moradores e vira caso de polícia no interior de SP

Vídeos que circulam nas redes sociais registraram uma cena que assustou moradores de Matão, no interior de São Paulo. As imagens mostram uma pessoa usando um vestido branco, sendo que passou a ser chamada de “noiva fantasma” ou “noiva misteriosa” (veja no vídeo abaixo). Com medo, a população acionou a Polícia Militar, que logo desvendou o mistério.

A aparição da “noiva fantasma” foi registrada em vídeo na última segunda-feira (14), no cruzamento da Avenida 7 de Setembro com a Rua Prudente de Moraes, no Centro de Matão. As imagens mostram a pessoa parada, usando um vestido branco.

A história começou a circular entre os moradores que, assustados, acionaram a Polícia Militar. Os agentes fizeram rondas pela região, mas não conseguiram localizar a “noiva”.

Porém, na manhã de terça-feira (15), um morador de rua foi questionado se tinha visto a cena e acabou confessando que foi ele quem usava o vestido. “Ele contou que teria achado o vestido de noiva no lixo e que acenava as pessoas, mas não querendo assustar, sem intenção de fazer mal, só achou que seria legal esse ato”, destacou a PM.

O caso chegou a ser registrado na delegacia da cidade, mas o delegado Marlos Marcuzzo destacou que nenhum crime foi cometido pela “noiva” e que o morador de rua em questão “não oferece riscos”, assim, o caso não será investigado.