Sem dinheiro para translado do corpo, modelo brasileira corre risco de ser cremada nos EUA

A família da modelo brasileira Adriana Vieira, de 31 anos, encontrada morta após participar de uma festa em um iate em Miami, nos Estados Unidos, tem um prazo de 5 dias para trazer o corpo para o Brasil, caso contrário ele será enterrado ou cremado pelas autoridades norte-americanas.

O translado do corpo custa cerca de R$ 70 mil e a mãe da modelo, Antonia Lourdes Leite do Nascimento, criou uma vaquinha virtual para tentar arrecadar o dinheiro do transporte, mas até o momento não tinha conseguido chegar a R$ 2 mil.

Além do corpo da filha, a mãe tem outro problema urgente a ser resolvido. O neto de seis anos continua nos Estados Unidos após a morte da modelo, e ele também precisa ser repatriado antes que as autoridades o entreguem a um orfanato. Por enquanto, a antiga babá que tomava conta dele está com o garoto, aguardando as providências da família brasileira.

O Ministério das Relações Exteriores do Brasil informou que está acompanhando caso e mantém contato com as autoridades norte-americanas, mas não pode transladar o corpo com dinheiro público. “O traslado dos restos mortais de brasileiros falecidos no exterior é decisão da família e não pode ser custeado com recursos públicos”, diz nota enviada pelo Ministério das Relações Exteriores.

Adriana Vieira foi encontrada morta em uma marina em Miami, na Flórida, um dia depois de participar de uma festa em um iate e exames de peritos mostraram que ela foi vítima de afogamento.

Segundo o depoimento dos participantes, ela mergulhou na água e não voltou mais à superfície.