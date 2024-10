Seis cachorros morrem e quatro pessoas ficam feridas em ataque de abelhas a abrigo de animais

O Abrigo dos Animais Refugados de Goiânia alertou as autoridades sobre uma grande colmeia de abelhas que estava colado ao muro do abrigo, porém nem o Corpo de Bombeiros nem o Centro de Zoonose enviaram equipes para retirar os insetos.

Nesta quarta-feira, as abelhas atacaram os animais em uma das acomodações, que tinha 15 cachorros, e seis morreram pelas picadas dos insetos. Quatro pessoas que trabalham no abrigo e tentaram ajudar os cães acabaram também com ferimentos sérios. O abrigo conta com 100 animais, entre cães e gastos.

De acordo com a voluntária Isis Costa, cinco cachorros morreram no local e o sexto ainda foi levado ao veterinário em estado grave, mas não resistiu.

Esse não foi o primeiro ataque das abelhas, em 25 de setembro o abrigo já havia sido atacado pelas abelhas e o Centro de Zoonose foi acionado, mas nada foi feito na época. Os bombeiros também foram acionados, mas não apareceram.

Em três de outubro houve um novo ataque, e mais uma vez os bombeiros e o centro de zoonose foram acionados e nada fizeram.

Preocupados que o pior acontecesse, os voluntários pediram doações nas redes para contratar um apicultor e ele compareceu nesta quarta-feira para retirar o enxame de abelhas, mas antes que ele pudesse fazer qualquer coisa os insetos atacaram de novo, desta vez matando os animais.

Após o ataque, o apicultor conseguiu retirar as abelhas do local, mas como ainda há insetos no local os animais tiveram que ser retirados por pelo menos quatro dias.