O exército israelense disse que matou o chefe da unidade de drones do Hamas

Na última quarta-feira, 16 de outubro, o exército israelita anunciou que Mahmud al Mabhouh, líder da unidade de drones do Hamas, foi morto durante uma operação militar no norte da Faixa de Gaza.

ANÚNCIO

Paralelamente às operações em Gaza, aviões de guerra israelitas também bombardearam os subúrbios ao sul de Beirute, marcando o primeiro ataque aéreo naquela área em seis dias, informou a mídia estatal libanesa.

Segundo as autoridades israelitas, Al Mabhouh foi o principal responsável pela coordenação dos ataques com veículos aéreos não tripulados contra o território israelita e as suas tropas.

Palestinas olham os danos provocados por um ataque israelense a um acampamento no pátio do Hospital Mártires de Al Aqsa em Deir al Balah, Faixa de Gaza, em 14 de outubro de 2024 (AP Foto/Abdel Kareem Hana) AP (Abdel Kareem Hana/AP)

Outubro, um dos meses mais violentos do conflito

A ofensiva militar israelense, que aumentou a sua intensidade nas últimas duas semanas, centrou-se no norte de Gaza, onde as tropas avançaram, forçando a evacuação de milhares de civis.

Segundo fontes militares israelenses, os combates no campo de refugiados de Jabalia têm sido especialmente duros, com mais de 350 mortes registadas nos últimos dias. Nas últimas 24 horas, os militares alegaram ter matado 50 militantes do Hamas em combates corpo a corpo e ataques aéreos naquela área.

A situação humanitária é alarmante, com os principais hospitais do norte de Gaza à beira do colapso. Por isso, o Governo do Hamas solicitou a abertura urgente de um corredor humanitário para abastecer os hospitais Kamal Adwan, Indonésio, Al Awda e Al Saeed. escassez de abastecimento.

Em outras partes da Faixa, Israel continuou as suas operações militares. Em Rafah, a sul do enclave, um ataque de drones israelenses eliminou uma célula que o Exército disse estar planejando um ataque iminente contra as suas forças. À medida que as operações militares prosseguem, a pressão internacional para um cessar-fogo aumenta, enquanto a situação no terreno em Gaza continua a deteriorar-se rapidamente.