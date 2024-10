Mulher fica pendurada em janela de prédio no litoral paulista; veja o vídeo

Uma situação dramática chamou a atenção dos moradores de um prédio no Guarujá, litoral de São Paulo, na manhã da última terça-feira. Uma mulher, que realizava a limpeza de uma janela em um dos apartamentos, acabou escorregando e ficando presa na parte externa do edifício, pendurada na beira da janela. O episódio rapidamente mobilizou vizinhos e moradores do prédio, que prontamente iniciaram uma tentativa de resgate.

ANÚNCIO

Ao perceber o ocorrido, alguns começaram a filmar a situação enquanto a mulher gritava por socorro, desesperada e tentando se segurar para não cair. O vídeo, que circulou nas redes sociais, mostra a cena tensa com a mulher agarrada à estrutura da janela, enquanto as pessoas ao redor tentavam encontrar uma forma segura de retirá-la da posição perigosa.

VEJA O VÍDEO DO INCIDENTE

Leia também:

Segurança agride adolescente durante briga entre alunas de escola no interior de SP

Seis cachorros morrem e quatro pessoas ficam feridas em ataque de abelhas a abrigo de animais

VÍDEO: Aparição de ‘noiva fantasma’ assusta moradores e vira caso de polícia no interior de SP

Resgate bem-sucedido

Felizmente, três pessoas que estavam no local agiram rapidamente e, com muito cuidado, conseguiram puxar a mulher de volta para o interior do apartamento, garantindo sua segurança. As imagens mostram o esforço e a colaboração dos vizinhos, que evitaram o pior desfecho da situação.

O incidente serve como um alerta sobre os riscos envolvidos na realização de tarefas domésticas em áreas elevadas, especialmente sem as devidas precauções de segurança. Em casos como este, é fundamental que as pessoas utilizem equipamentos adequados e, se possível, evitem realizar esse tipo de atividade sem assistência.