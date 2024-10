VÍDEO: Homem completamente nu rouba carro e bate veículo em muro durante a fuga, em Goiás

Imagens de câmeras de segurança registraram quando um homem, que estava completamente nu, perdeu o controle de um carro em alta velocidade e bateu contra um muro, em Anápolis, em Goiás. Conforme a Polícia Militar, ele tinha roubado o veículo pouco antes e tentava fugir quando houve a colisão (veja no vídeo abaixo).

ANÚNCIO

O suspeito foi encontrado logo depois e, após receber atendimento médico, foi levado à Central de Flagrantes da cidade. Ele passou por audiência de custódia, quando teve a prisão convertida em preventiva.

O caso aconteceu no último sábado (12). Uma família foi abordada pelo suspeito momentos antes, quando ele seguiu levando o veículo. Poucas quadras depois, o homem perdeu o controle do carro, ao dirigir em alta velocidade, e bateu contra o muro de uma casa.

As imagens mostram o homem nu tentando abrir as portas do carro, sem sucesso. Assim, ele quebrou o vidro de uma das janelas e saiu, quando seguiu caminhando pela via pública.

A Polícia Militar foi acionada e encontrou o dono do veículo, que disse que chegou a entrar em luta corporal com o suspeito para tentar impedir o roubo, mas não conseguiu. Buscas passaram a ser realizadas na região e o suspeito foi achado.

Ao ser abordado, o homem reclamou de dores e foi levado até um hospital da cidade. Depois, seguiu para a Central de Flagrantes de Anápolis, onde o roubo do veículo foi registrado. O detido passou por audiência de custódia no domingo (13), quando teve a prisão convertida em preventiva. A defesa dele não foi encontrada para comentar o assunto até a publicação desta reportagem.