Suspeita de matar grávida usou documentos obtidos na internet para forjar a gestação

Uma mulher de 42 anos foi presa nesta quarta-feira, 16 de outubro, suspeita de ser autora da morte de Paula Janaína Ferreira Melo, de 25 anos, e de seu bebê em Porto Alegre, RS. Conforme reportagem do G1, a suspeita simulou um parto na sala de casa e tinha intenção de ficar com o bebê da jovem, que estava grávida de nove meses.

ANÚNCIO

Em declaração, a delegada Graziela Zanelli revelou que a ação da mulher de 42 anos, que não teve sua identidade divulgada, foi capaz de chocar até mesmo os peritos mais experientes que atuaram no caso. Inicialmente nem os médicos do Samu suspeitaram de um crime.

Ela teria forjado a gestação após diversas tentativas de gravidez e uma perda gestacional. Para enganar o marido e demais familiares a suspeita teria se apropriado de documentos localizados na internet como forma de comprovar a gestação. O marido da suspeita não desconfiou do caso e não estava presente no local no momento do crime. Ele trabalhava em uma cidade da Região Metropolitana de Porto Alegre e, ao retornar, foi informado de que a esposa tinha dado à luz.

A suspeita foi detida no Hospital Conceição e encaminhada ao Núcleo de Gestão Estratégica do Sistema Prisional (Negesp) onde aguarda para ser transferida para a unidade prisional em que será alocada. A expectativa é de que ela seja indiciada por homicídio, ocultação de cadáver e aborto.

Relembre o caso

O caso em questão foi registrado na última segunda-feira, dia 14 de outubro. Na ocasião, a vítima teria sido atraída ao apartamento da suspeita, que cometeu o assassinato da jovem e retirou o bebê de sua barriga.

Na sequência, ela simulou um parto na sala do apartamento sendo levada ao Hospital Conceição pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) após chamar atenção dos vizinhos, que tentaram ajudá-la diante do suposto nacimento. O bebê não resistiu e faleceu.

Uma vez admitida na unidade hospitalar, a mulher levantou suspeitas ao se recusar a passar por exames clínicos, mas o caso só começou a ser desvendado quando a polícia foi acionada e localizou o corpo de Paula envolto em cobertores debaixo de uma das camas do apartamento.

ANÚNCIO

De acordo com a delegada, a suspeita soube montar uma cena para simular um parto. “Ela criou uma cena de que teria dado à luz, na sala, com sangue e a criança entre suas pernas”.

Após o início das investigações a polícia acredita que o crime foi premeditado, visto que a suspeita era conhecida da família da vítima e ambas moravam no mesmo condomínio.