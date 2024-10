Adolescente de 15 anos grávida é agredida pelo companheiro com socos, chutes e pedradas no RJ

Na última quarta-feira, dia 02 de outubro, uma adolescente, de apenas 15 anos, que está grávida, foi agredida pelo companheiro com socos, chutes e pedradas, em Porto Real, município do estado do Rio de Janeiro. O jovem foi preso em flagrante.

De acordo com o portal G1, a Polícia Civil informou que a adolescente e o rapaz, de 22 anos, moravam juntos em uma casa, localizada no bairro Freita Soares. As agressões aconteceram durante a noite de terça (01) e a manhã de quarta-feira.

Segundo o delegado do município, Michel Florosck, ‘houve uma agressão dentro da casa com fio de tomada, aqueles fios elétricos, cabos elétricos. Ele trancou a vítima, energizou a porta e a janela para ela não sair à noite, manteve ela em cárcere privado. Era de manhã, ela conseguiu fugir arrebentando a janela, pulou o muro. Ele conseguiu alcançar ela na rua e desferiu várias pedradas na cabeça dela e chutes na barriga querendo matá-la e querendo matar a criança que ela está gestando’.

Ainda conforme a Polícia Civil, o jovem ameaçou a vítima diversas vezes e montou barreiras na casa para impedir que ela fugisse. Moradores viram as agressões e denunciaram o caso na delegacia. A adolescente foi encaminhada para uma unidade de saúde que não teve o nome divulgado.

Policiais civis foram até o endereço e encontraram o autor das agressões tentando fugir pelo telhado da casa. Ele foi contido e encaminhado para a delegacia. Lá, no momento em que estava sendo feita a lavratura do auto de prisão em flagrante, o jovem tentou fugir novamente.

Ele agrediu um policial e foi recapturado logo em seguida escondido no Rio Paraíba do Sul. O rapaz foi encaminhado para a delegacia de Porto Real e vai responder por tentativa de feminicídio.