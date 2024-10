Não vai ter ‘horário de verão’ neste ano, diz governo federal

A implementação do horário de verão ainda neste ano, como foi cogitado pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), está descartada, de acordo com anúncio feito pelo ministro de Minas e Energia Alexandre Silveira.

“Chegamos a conclusão de que não há necessidade de decretação do horário de verão para esse período, esse verão temos a segurança energética assegurada”, afirmou o ministro.

A decisão foi tomada, segundo o ministro, após uma avaliação de estudos apresentadas pela ONS.

Apesar de ter-se chegado a um consenso para este ano, a política de adiantar o relógio não está totalmente descartada para 2025, dependendo do nível de água nos reservatórios. “Ela [a política] deve sempre estar na mesa para uma avaliação precisa do governo federal”, disse o ministro.

O QUE É O HORÁRIO DE VERÃO?

O horário de verão consiste em adiantar o relógio em algumas regiões do país em uma hora, de forma que o dia tenha mais tempo útil com luz do sol e a população demore mais para acionar a iluminação de casas e outros aparelhos elétricos.

O objetivo do horário de verão é reduzir o consumo de energia no chamado ‘horário de pico’, período em que a demanda por energia é muito afetada e causa problemas para as operadoras.