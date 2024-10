Paul McCartney em SP: veja como fica o trânsito na região do Allianz Parque

Os dias 15 e 16 de outubro serão marcados pelo retorno do cantor britânico Paul McCartney ao Brasil. Com apresentações agendadas para o Allianz Parque, o trânsito na região da Pompeia nos dias dos shows deve sofrer uma série de alterações. Conforme reportagem do Gazeta SP, os motoristas que costumam transitar pelo entorno da Arena devem se atentar aos bloqueios de via parciais e totais.

Na última segunda-feira, dia 14 de outubro, a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) confirmou o esquema de monitoramento especial nas imediações da Arena Allianz Parque, que deve receber aproximadamente 50 mil pessoas por dia nos shows, agendados desde junho deste ano.

Confira as alterações no trânsito na região da Arena Allianz Parque

Algumas alterações na região da Arena Allianz Parque começam a vigorar ainda na manhã dos dias 15 e 16 de outubro. A partir das 11 horas as seguintes vias serão interditadas:

Rua Palestra Itália, entre a Praça Marrey Junior e a Avenida Pompeia;

Ruas Diana e Caraíbas: entre as ruas Venâncio Aires e Palestra Itália;

Bloqueio do cruzamento da Rua Padre Antônio Tomás x Avenida Francisco Matarazzo;

Para garantir o acesso dos moradores nas ruas interditadas, serão montadas faixas reversíveis nas seguintes ruas:

Rua Palestra Itália, entre a Avenida Pompeia e Rua Caraíbas;

Rua Barão de Tefé;

Após o final do show poderão acontecer bloqueios temporários nas seguintes vias:

Avenida Francisco Matarazzo, sentido Centro, entre a Avenida Pompeia e a Rua Padre Antônio Tomás;

Rua Clélia, sentido Centro, entre a Rua Venâncio Aires e Avenida Pompeia.

Durante o período de shows e enquanto durarem as interdições os motoristas serão sinalizados por painéis eletrônicos e faixas posicionados na região do entorno da Arena Palestra Itália.