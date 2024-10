Vídeo: Polícia é acionada para conter protestos contra falta de energia em São Paulo

Mais de 350 mil moradores de São Paulo seguem sem energia elétrica nesta segunda-feira, dia 14 de outubro. O apagão, que aconteceu após um temporal na última sexta-feira (11), afetou diversas cidades em todo o Estado e foi motivo de protesto de moradores da região metropolitana que seguem sem energia. Os atos, inicialmente registrados ao longo do último domingo, 13 de outubro, voltaram a ser registrados na manhã desta segunda-feira.

Uma série de publicações realizadas nas redes sociais mostram imagens de diversos pontos de protesto, principalmente na região metropolitana de São Paulo. No perfil da TV São Bernardo no Instagram, é possível acompanhar registros de uma série de protestos realizados por moradores do bairro Capelinha, no Riacho Grande, em São Bernardo do Campo.

Os moradores realizaram uma nova manifestação na Rodovia Caminho do Mar após não terem atualização sobre o reestabelecimento da energia elétrica na região, que registra falta de luz desde a noite da última sexta-feira (11). Os manifestantes esperam que a mobilização chame atenção da Enel, responsável pelo fornecimento de eletricidade.

A polícia foi acionada

Em outros vídeos compartilhados nas redes sociais é possível ver imagens de uma intervenção da Polícia Militar diante do ato promovido pelos moradores na Rodovia Caminho do Mar.

Conforme informações da página Ribeirão Pires 24 horas, os militares foram acionados para dispersar os manifestantes e liberar a via interditada pelos protestos na manhã desta segunda-feira. Nos registros em vídeo, é possível notar um grupamento de policiais utilizando escudos de contenção e bombas de efeito moral para dispersar os manifestantes. Uma série de viaturas realiza a interdição da via para barrar o avanço dos populares.

Nas redes sociais, moradores e seguidores das páginas apoiam o movimento dos moradores e reforçam as críticas à Enel.

“Descaso total, desde sexta-feira sem luz! A polícia deveria estar ao lado da população e não agir como se ela fosse o problema!”, criticou um seguidor.

“Vão protestar em frente à Enel meu povo! Agindo desta forma vocês perdem a razão ao tirar o direito de ir e vir do cidadão”, publicou outro em crítica aos manifestantes.