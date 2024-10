Moradores de São Paulo e região fazem atos contra o apagão

Revoltados contra o apagão e a falta de respostas das autoridades e da Enel, moradores fizeram manifestações contra a concessionária e o prefeito Ricardo Nunes (MDB) no domingo (14).

A Enel divulgou por volta das 6h desta segunda (14) nota informando que 537 mil estão sem energia ainda no Estado de São Paulo, principalmente nos 39 municípios da Grande São Paulo. Na Capital, estão 354 mil.

Segundo a Enel, as equipes estão nas ruas trabalhando para resolver o problema. A empresa segue sem uma previsão oficial de quando a energia será restabelecida.

No domingo, parte do Rodoanel Mário Covas, na divisa entre São Paulo e São Bernardo do Campo, parou. Os moradores fecharam a rodovia no sentido Regis Bittencourt, causando congestionamento. A PM interveio com bombas de efeito moral e dispersou a manifestação. Também houve ato no Grajaú e Parelheiros, na Zona Sul de São Paulo.

Outra manifestação contra o apagão foi registrada na altura do km 12 da Via Anchieta, em São Bernardo do Campo. Os manifestantes bloquearam parte da rodovia no sentido São Paulo com pneus em chamas.