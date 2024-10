Tutores de cão morto ao encostar em fio de média tensão em SP relatam 24 horas de angústia

Tutores relataram que o corpo do animal permaneceu no local do acidente por mais de 24 horas.

Os tutores do cão Bartho, morto após encostar em um fio de média tensão que se rompeu após o temporal que atingiu São Paulo na última sexta-feira, dia 11 de outubro, relataram terem passado por 24 horas de angústia após o acidente, ocorrido nas primeiras horas da manhã do dia 12 de outubro. Conforme reportagem do Terra, o animal de 10 anos encostou em um fio caído na rua Diogo dos Quadros, em Santo Amaro, Zona Sul de São Paulo.

Em relato feito à TV Globo, o tutor do animal, Rafael Kahane, revelou que ele e a esposa, Marina Guedes Corrêa, seguiam a rotina normal da família no início do último sábado, que consistia em passear com seus dois cachorros nas ruas do bairro em que moram.

Segundo Rafael, o passeio corria como nos demais dias até que Bartho, de 10 anos, que andava um pouco à frente dos tutores, tocou no fio energizado. O animal morreu na hora. “Inesperadamente ele pisou em um cabo de alta tensão que estava rompido. Foi muito rápido. Avassalador. A gente nunca imagina que vamos passar por um momento desses na nossa frente”.

24 horas de angústia

Em sua declaração, Rafael ainda revelou que ele e a esposa foram orientados pelo Corpo de Bombeiros e pela Polícia Militar a não se aproximar do corpo do animal até o desligamento da energia, que deveria ser realizado pela Enel.

Ao todo, foram mais de 24 horas de angústia em saber que o corpo de Bartho estava na rua sem poder ser removido devido à demora no desligamento da energia. “Ele caiu na hora e não podia tocar, não podia fazer nada. Ele ficou grudado no fio, um fio muito grosso que estava rompido pela rua inteira. A gente ficou sem ter o que fazer”, lamentou a tutora.

O caso foi registrado às 7h15 de sábado (12), sendo que o desligamento da energia aconteceu somente às 12h15 do domingo (13). Durante o período o corpo do animal permaneceu na rua junto ao fio energizado, aumentando os riscos de um novo acidente.

O que diz a Enel?

Em nota emitida ao Terra diante da publicação a Enel, concessionária responsável pelo fornecimento de energia elétrica em São Paulo, lamentou a morte do animal e afirmou ter isolado o local para realizar os reparos necessários na rede.

Segundo a nota, a distribuidora afirmou ter tomado as medidas necessárias para evitar novos acidentes no local e afirmou que entrará em contato com os tutores de Bartho para oferecer assistência.