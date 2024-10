Procon São Paulo dá prazo para Enel prestar informações

O Procon-SP notificou na manhã desta segunda (14) a Enel, para dar explicações sobre as medidas emergências adotadas para retomar o fornecimento de energia. Agora, a concessionária terá 48 horas para encaminhar ao Procon-SP esclarecimentos sobre o atendimento aos consumidores e providências operacionais adotadas para atender à emergência.

A fundação do consumidor também vai convocar nesta segunda (14) todas as concessionárias de distribuição de energia que atuam no estado de São Paulo para que apresentem, de forma detalhada e objetiva, seus planos de atuação em resposta a situações de emergência climática.

O órgão quer que as empresas desenvolvam planos de gestão de crise e possam estar mais preparadas para evitar transtornos, como os que têm acontecido na Grande São Paulo.

O Procon está ampliando o atendimento presencial para os consumidores impactados pela falta de energia elétrica durante o final de semana. No posto localizado na nova sede do órgão, na Liberdade, e nas delegacias conveniadas, não será preciso agendar a visita para registrar uma reclamação relacionada à falta de energia elétrica, ou sobre danos em equipamentos eletroeletrônicos.

Além disso, em parceria com a Secretaria dos Transportes Metropolitanos, o Procon-SP vai oferecer postos avançados nas estações Tatuapé da CPTM, Sacomã do Metrô e Jabaquara da EMTU, das 9h às 15h, de terça-feira (15) até sexta-feira (18).

O objetivo é atender consumidores que tenham dificuldade para acessar o site do Procon-SP, que continua recebendo reclamações e ampliar a rede de apoio. Para registrar uma reclamação, o consumidor precisa apresentar sua conta de energia. O posto de atendimento presencial da futura sede da instituição fica no bairro da Liberdade, Rua Conselheiro Furtado, 503, e funciona das 9h às 17h.

As delegacias da Capital que contam com postos do órgão do Procon-SP são: 8º DP Brás (Rua Sapucaí, 206, Brás); 24º DP Ponte Rasa (Av. São Miguel, 3551, Ponte Rasa); 27º DP Campo Belo (R. Demóstenes, 407, Campo Belo); 35° DP Jabaquara (Av. Eng. George Corbisier, 322, Jabaquara); 42º DP Parque São Lucas (Av. do Oratório,1588, Parque São Lucas); 44º DP Guaianases (R. Salvador Gianetti, 386, Guaianases); 50° DP Itaim Paulista (R. Tibúrcio de Sousa, 760, Itaim Paulista); 78° DP Jardins (R. Estados Unidos, 1608, Jardim América).

Também há um ponto de atendimento na Universidade Zumbi dos Palmares (Av. Santos Dumont, 843, Bom Retiro) e nos Centros de Integração da Cidadania (CICs), das 9h às 15h.

Todos os endereços e horários de funcionamento estão disponíveis no site do Procon, onde os consumidores também podem fazer suas denúncias online no https://www.procon.sp.gov.br/.

O Procon alerta os consumidores, micros e pequenos empresários que têm enfrentado cortes no fornecimento de energia elétrica, para que registrem o problema nos canais da concessionária ENEL, guardando devidamente os protocolos, e não havendo qualquer solução, formalizem uma reclamação no site do órgão paulista de defesa do consumidor, ou em um dos pontos de atendimento presencial.

É direito ter abatimento proporcional do período em que ficou sem energia elétrica; ressarcimento pela perda de alimentos e remédios que precisam de refrigeração e tenham estragado; bem como à reparação por danos causados em aparelhos eletrodomésticos danificados por eventuais picos de energia.

Apesar de não ser obrigatório, o consumidor pode tirar fotos dos alimentos, das embalagens dos medicamentos, anexar notas fiscais de compra desses produtos, reforçando o pedido que deve ser encaminhado diretamente à empresa, ou se o consumidor preferir, diretamente ao Procon-SP.