Morre a esposa do secretário do Estado de SP Guilherme Afif Domingos

A escritora Silvia Maria Dellivenneri, esposa do secretário especial de Projetos Estratégicos do Estado de São Paulo Guilherme Afif Domingos (PSD), morreu no domingo (14), de causas não reveladas, aos 74 anos.

Eles eram casados desde 1970. Seu corpo está sendo velado no Cemitério Morumby, na Zona Sul de São Paulo. O sepultamento está marcado para as 13h, no mesmo local.

O casal tem quatro filhos: Guilherme Afif Filho, Silvia Helena Afif, Arnaldo Afif e Maria Cecília Afif.

O presidente da legenda, o também secretário no governo Tarcísio de Freitas (Republicanos) Gilberto Kassab, se solidarizou com o amigo que também foi ministro do governo Dilma Rousseff (PT), ex-deputado federal e ex-vice-governador de São Paulo.

“Meu fraterno amigo @guilhermeafifdomingos perdeu neste domingo a companheira de uma vida, Silvia, com quem ele dividiu tantas conquistas, alegrias e histórias. Uma mulher generosa, exemplar como filha, mãe e esposa. Tive a felicidade de conviver com ela e sua linda família desde o começo da década de 1980. Meu fraterno abraço ao Guilherme e seus filhos Gui, Arnaldo, Silvia e Cecília, e a todos os familiares neste dia de luto”, afirmou Kassab.

O prefeito Ricardo Nunes (MDB), candidato à reeleição, também postou nota de pesar. “É com profundo pesar que recebemos a notícia hoje do falecimento da sra Silvia Maria Dellivenneri Domingos, escritora e estimada esposa do nosso querido amigo Guilherme Afif, sempre atuante na política do país. Nossos pensamentos e orações estão com a família neste difícil momento”, escreveu.