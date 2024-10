Datena manifesta apoio em Boulos em SP e direita se manifesta nas redes sociais: “Vergonha”

Candidato derrotado ainda no primeiro turno, José Luiz Datena (PSDB) apareceu em um vídeo nas redes sociais manifestando seu apoio ao deputado Guilherme Boulos (Psol) no segundo turno das eleições.

No vídeo, ele diz: “Contra a infiltração do crime organizado em São Paulo, contra a infiltração do crime organizado no poder público, eu apoio o Boulos”, de acordo com vídeo publicado pela Folha de S.Paulo.

Segundo Datena, seu apoio tem como objetivo parar com “essa criminalidade que toma o estado de São Paulo, que toma os pais reféns do narcotráfico”.

Veja o vídeo:

Datena ficou em quinto lugar na disputa eleitora, com apenas 1,84% dos votos, atrás de Tabata Amaral (PSB), que teve 9,91% e também declarou apoio ao psolista.

REAÇÃO DAS REDES

Os eleitores de direita que apoiaram Pablo Marçal (PRTB) e agora apóiam Ricardo Nunes (MDB) não se contiveram com o anúncio e não economizaram nas criticas e memes. “Tabata e Datena apoiando Boulos. Mais algum hipócrita?”, “Datena está apoiando os invasores de propriedades privadas, a descriminalização das drogas, o desarmamento das nossas polícias e tudo que a esquerda defende. Não nos surpreende, mas mostra de fato quem é quem publicamente ”Vergonha” foram alguns dos comentários ventilados nas redes contra a decisão do apresentador.

Veja alguns memes: