Confira como será a dinâmica do debate entre Nunes e Boulos nesta segunda-feira, na Band

Nesta segunda-feira os candidatos Ricardo Nunes (MDB) e Guilherme Boulos (Psol) se enfrentam no primeiro debate do segundo turno das eleições à Prefeitura de São Paulo, a partir das 22h30, na Band.

De acordo com as regras estabelecidas, o debate seguirá a seguinte programação:

1º bloco

Os candidatos começarão respondendo a mesma pergunta feita pela produção e terão 2 minutos casa e em seguida terão o primeiro confronto direto, com cada um tendo 12 minutos para usar como quiser. Eles podem questionar, perguntar ou falar sobre seus projetos.

Nesta etapa, os dois poderão se movimentar pelo cenário à vontade, mas enquanto um estiver falando, o outro não pode chamar a atenção com palavras ou gestos.

2º Bloco

Neste bloco, quatro jornalistas do Grupo Bandeirantes farão perguntas intercaladas, com comentário do oponente. Para a resposta, o candidato terá 3 minutos. O comentário terá 1 minuto.

3ª Bloco

Os candidatos voltam ao confronto direto, novamente com 12 minutos para que cada candidato use da forma que achar mais adequada.

Considerações finais

No último bloco, cada um dos candidatos terá dois minutos de considerações finais e deverá abordar um dos 5 temas mais pesquisados pelos eleitores durante o debate.

O debate será transmitido na TV Band, BandNews TV, Rádio Bandeirantes, Band News FM e Band Play.