Temporal deixou três mortos no interior de São Paulo, diz Defesa Civil

As fortes chuvas que atingiram São Paulo na noite de sexta-feira, 11 de outubro, provocaram alagamentos e estragos em diferentes cidades do estado e, em Bauru, no interior, três pessoas, uma mulher, uma criança e um idoso, morreram após serem atingidas pela queda de um muro de blocos por volta das 18h, no bairro Samambaia, segundo a Defesa Civil.

O muro caiu devido a intensidade das chuvas e dos ventos que atingiram a cidade de Bauru, de acordo com a entidade, que não revelou a identidade das vítimas . Durante a tempestade, que provocou quedas de árvores pelo município, um cachorro também morreu.

Para este sábado, feriado nacional do Dia de Nossa Senhora Aparecida, a previsão é de mais chuva no decorrer do dia. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta laranja de perigo para tempestade para todo estado de São Paulo neste sábado.

Temporal deixa bairros de São Paulo no escuro

Vários bairros da cidade de São Paulo do centro, zona oeste e zona sul tiveram queda no fornecimento de energia nesta sexta-feira em função do temporal que caiu no final de tarde. Os principais bairros atingidos foram Morumbi, Pinheiros, Perdizes, Barra Funda, Bela Vista, Jardins e Campo Limpo, mas há relatos de falta de energia também em cidades da Grande São Paulo, como Osasco e Diadema.

A chuva veio com bastante intensidade e ventos fortes, como previu a meteorologia, e no começo da noite o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura decretou estado de atenção para alagamento em toda a capital paulista a partir das 19h30, incluindo as marginais Pinheiros e Tietê.

A forte chuva que atingiu a cidade de São Paulo ocorreu pela combinação de duas frentes frias e um cavado que está mandando muita umidade para a região e deve continuar nos próximos dias.