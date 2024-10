Helicóptero que buscava por monomotor cai e 6 pessoas morrem

Ainda é desconhecida a causa da queda de um helicóptero do Corpo de Bombeiros que foi acionado para auxiliar nas buscas de um acidente envolvendo um monomotor no distrito de São Bartolomeu, em Ouro Preto, na Região Central de Minas Gerais. Os seis tripulantes, quatro bombeiros, um enfermeiro e um médico do Samu, morreram.

Segundo os bombeiros, o Arcanjo 4 estava desaparecido desde a tarde de sexta-feira, 11 de setembro, e foi encontrado próximo ao local da queda do monomotor. O tenente Henrique Barcellos, porta-voz do Corpo de Bombeiros, informou que a aeronave estava em uma serra íngreme de Ouro Preto.

Foram necessárias 12 horas para encontrar o helicóptero dos bombeiros e os corpos das vítimas foram encontrados perto dos destroços da aeronave.

Diante da tragédia, o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, do Novo, lamentou profundamente a perda das vítimas. Ele lembrou que os bombeiros e médicos do SAMU morreram enquanto “cumpriam sua nobre missão de resgate em Ouro Preto” e disse: “Minha solidariedade e orações estão com os familiares e amigos nesse momento tão difícil”.

Helicóptero do Corpo de Bombeiros ajudou nas buscas por um monomotor

Os seis tripulantes estavam à procura de um avião agrícola, de prefixo PS-SLR, que caiu, na sexta-feira, 12 de outubro, na estrada de São Bartolomeu, no distrito de Ouro Preto, região central de Minas Gerais.

A queda da aeronave provocou um incêndio que durou até as 16h. Além do helicóptero que caiu também foram acionadas três viaturas dos bombeiros para combater as chamas no local, que ficou isolado para que a perícia conseguisse trabalhar.

O site da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) informou que a situação da aeronave era considerada normal.

Romeiro morre após ser atropelado na Dutra

O ciclista Erineu Trentin, de 76 anos, que seguia com uma romaria com destino ao Santuário de Aparecida, morreu após ser atropelado por um ônibus na Rodovia Presidente Dutra, no trecho de Jacareí, no interior de São Paulo. Esse é o terceiro caso de morte envolvendo romeiros registrados na estrada nos últimos dias.

O idoso foi atropelado na madrugada desta sexta-feira, 11, no Km 167, na pista sentido Rio de Janeiro. Testemunhas contaram que o ciclista se desequilibrou, perdeu o controle da bicicleta e acabou invadindo a pista, quando foi atingido pelo ônibus.

O condutor do coletivo parou para prestar socorro, mas o idoso não resistiu. A bicicleta foi encontrada a 38 metros do local do acidente, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF).