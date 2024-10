Após temporal, muitos bairros de São Paulo seguem sem luz

Na manhã deste sábado (12), moradores de bairros como Morumbi, Vila Sônia e Ipiranga, na Zona Sul, Liberdade (Centro), além de Pompeia e Vila Romana (Zona Oeste), ainda permanecem parcialmente sem luz, assim como alguns bairros de cidades como São Caetano do Sul e São Bernardo do Campo.

Após o temporal desta sexta-feira, 11 de outubro, muitos bairros da cidade de São Paulo continuam sem luz. Na manhã de hoje, 12, moradores do Morumbi, Vila Sônia, Pinheiro, Sumarezinho e Ipiranga, na Zona Sul, Liberdade, no Centro, e Pompéia e Vila Romana, na Zona Oeste, relataram que ainda estavam sem energia elétrica.

As regiões da Vila Formosa, Jardim São Luiz, Capão Redondo, Parque Bologne, Interlagos, Grajaú, Sapopemba, Cursino, Jardim Marilda, Jardim Atalaia, Vila Clara também foram afetadas. Da mesma forma que as cidades de Santo André, São Caetano do Sul e São Bernardo do Campo, na região metropolitana.

Segundo a Enel, responsável pela energia na capital paulista, “parte da sua área de concessão foi atingida por chuvas e fortes ventos no fim da tarde e início da noite” desta sexta-feira e foi preciso acionar o plano de emergência.

A empresa também destacou que equipes foram distribuídas para restabelecer a luz o mais rápido possível: “Técnicos da companhia seguirão atuando ao longo da noite para normalizar o serviço para os clientes que tiveram o fornecimento impactado”, declarou a companhia”.

Qual a forma mais eficaz para relatar a falta de energia na sua região?

Segundo a Enel, os moradores de São Paulo que seguem sem luz devem priorizar os canais de comunicação digitais para abrirem chamados para resolução dos problemas, como SMS para o número 27373, com a palavra LUZ, seguido do número da instalação que está sem energia.

Você também pode instalar o app da Enel, disponível para iOS e Android, ou mandar uma mensagem via WhatsApp pelo número (21) 99601-9608.