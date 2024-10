Temporal deixa bairros de São Paulo no escuro e provoca alagamentos nesta sexta-feira

Vários bairros da cidade de São Paulo do centro, zona oeste e zona sul tiveram queda no fornecimento de energia nesta sexta-feira em função do temporal que caiu no final de tarde.

Principais bairros atingidos foram Morumbi, Pinheiros, Perdizes, Barra Funda, Bela Vista, Jardins e Campo Limpo, mas há relatos de falta de energia também em cidades da Grande São Paulo, como Osasco e Diadema.

A chuva veio com bastante intensidade e ventos fortes, como previu a meteorologia, e no começo da noite o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura decretou estado de atenção para alagamento em toda a capital paulista a partir das 19h30, incluindo as marginais Pinheiros e Tietê.

Em alguns bairros, como na Lapa e na Vila Leopoldina, os ventos chegaram a 87,3 km/h, de acordo com informações da Defesa Civil estadual.

A forte chuva que atingiu a cidade ocorre pela combinação de duas frentes frias e um cavado que está mandando muita umidade para a região e deve continuar nos próximos dias.

Para este sábado, feriado nacional do Dia de Nossa Senhora Aparecida, a previsão é de mais chuva no decorrer do dia. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta laranja de perigo para tempestade para todo estado de São Paulo neste sábado.