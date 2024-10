Resultado da Lotofácil 3218: veja os números sorteados

Para o sorteio desta sexta-feira, dia 11, a Lotofácil promete pagar um prêmio estimado em R$ 1,7 milhão, de acordo com o site da Caixa Econômica Federal.

ANÚNCIO

Os números sorteados para a Lotofácil são:

02, 03, 04, 05, 06, 08, 13, 15, 16, 17, 20, 21, 23, 24, 25

SORTEIO DE ONTEM

Nesta quinta-feira, a Lotofácil saiu para três apostadores, dois deles do estado de São Paulo e um do Mato Grosso do Sul. As apostas vencedoras de São Paulo foram da Capital e de Mogi das Cruzes. A outra foi da cidade matogrossense de Costa Rica e cada um dos sortudos embolsou R$ 1.436.138,60.

FERIADO NO SÁBADO

Em função do feriado de sábado, Dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, todos os sorteios de loteria foram antecipados para esta sexta-feira, dia 11. No sábado não haverá nenhum sorteio.