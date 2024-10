Furacão Milton: marinheiro sobrevive a tempestade e é encontrado flutuando em geladeira no mar

Em cena característica de um filme de Hollywood, um marinheiro foi encontrado à deriva no Golfo do México pela Guarda Costeira que vasculhava o mar após a passagem do furacão Milton, nesta quinta-feira. Detalhe, ele sobreviveu a maior tempestade do século quando seu barco afundou agarrado em uma pequena geladeira, que foi usada como boia. A notícia é do Daily Mail.

O homem, que não foi identificado, estava em um pequeno barco de pesca que foi atingido pelo furacão quando se dirigia para a Flórida para escapar da tempestade, mas não teve tempo e foi engolido pelas ondas gigantescas, que afundaram seu barco. Antes de naufragar, ele só teve tempo de fazer uma chamada de emergência para a estação da guarda costeira de São Petesburgo, no final da tarde de quarta-feira.

Devido ao furacão, a guarda costeira não conseguiu saiu na quarta-feira para realizar o resgate e ninguém acreditava que o marinheiro seria capaz de sobreviver a uma noite inteira no meio de uma das maiores tormentas do século.

Na sexta-feira, quando o furacão atingiu a terra, um helicóptero saiu para uma missão de busca e milagrosamente encontraram o marinheiro a cerca de 50 km no mar, flutuando em uma pequena geladeira aberta, usada para ajudá-lo a flutuar durante a noite.

Huracán Milton Casa destruída após passagem do furacão (AP Photo/Rebecca Blackwell) (Rebecca Blackwell/AP)

De acordo com a Guarda Costeira, o homem enfrentou uma noite de pesadelo, com ondas de até 145 km/h e ondas que chegaram a 8 metros de altura, quase um milagre. “Este homem sobreviveu em um cenário de pesadelo até mesmo para o marinheiro mais experiente”, disse o Tenente-Comandante da Guarda Costeira Dana Grady.

A passagem do Furacão Milton pela Flórida matou pelo menos 16 pessoas e causou prejuízos estimados em até US$ 60 bilhões.