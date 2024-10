Combinação meteorológica de frentes frias e cavado traz chuva intensa para sudeste, sul e centro oeste

Após semanas de calor intenso em todo o país que provocou recordes de temperatura, uma combinação de duas frentes frias e um cavado, que é uma área de baixa pressão atmosférica, muda o padrão do tempo e traz chuva forte para quase todo o país.

ANÚNCIO

Os temporais devem atingir com mais intensidade o sul e o sudeste do país, de acordo com a Climatempo, e a previsão é que o país acumule mais volume de chuva nos próximos dias do que nos últimos seis meses.

A primeira frente fria chegou na quarta-feira e já mudou o tempo. A segunda atinge o sudeste nesta sexta-feira e deve manter a instabilidade em toda a região por alguns dias, pelo menos até o final da semana que vem.

As primeiras chuvas que caíram nesta quinta-feira mostram o volume expressivo que água de deve cair nos próximos dias. Nas últimas 24 horas, a cidade de Cananéia, no litoral de São Paulo, registrou 18,9 mm de chuva. Em Minas, a cidade de Padre Paraíso acumulou 85 mm e Serra, no Espírito Santo, 73,9 mm, de acordo com dados da Climatempo.

De acordo com os meteorologistas, a atuação combinada desses sistemas meteorológicos deve por um fim à onda de calor e deve fazer toda a região Sudeste retomar o clima ameno, com chuvas regulares e recuperação dos índices de umidade do ar.