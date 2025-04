Irmãos são presos por matar padrasto que tentou impedir exploração financeira da mãe

A Polícia prendeu, nesta semana, dois irmãos acusados de assassinar o padrasto em virtude de uma rixa familiar no Espírito Santo.

Como detalhado pela TV Record, o crime ocorreu em uma casa de praia, no município de Fundão, na madrugada do dia 4 de março.

Após o assassinato, os irmãos enterraram o corpo em uma cova profunda na Praia dos Recifes, a 60 quilômetros do local do crime. O corpo foi encontrado 15 dias depois do crime.

Após uma investigação, a prisão dos irmãos ocorreu próximo ao local do enterro, evidenciando a audácia deles em voltar à cena do crime, conforme relatado pela Polícia.

Como apurado, os irmãos sempre queriam dinheiro da mãe, o que acabou provocando uma rixa familiar.

A Polícia revelou que os dois já contam com diversas passagens criminais por inúmeros crimes.

Ainda de acordo com as informações, o crime ainda segue em investigação.

Com informaçõe da TV Record