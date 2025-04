Caso do ovo de Páscoa envenenado: suspeita percorreu mais de 380 km para encontrar família do ex

O caso do ovo de Páscoa envenenado que acabou matando uma criança, de sete anos, teve atualizações. Foi revelado que Jordélia Pereira Barbosa, de 35 anos, acusada de envenenar uma família com um ovo de Páscoa, viajou mais de 380 quilômetros para cometer o crime.

Ela partiu de Santa Inês, no Vale do Pindaré, com destino a Imperatriz, no sudoeste do Maranhão para entregar o chocolate a uma família da cidade.

Durante a investigação, a Polícia Civil descobriu que Jordélia teria se hospedado em um hotel com nome falso e usando crachá adulterado. A viagem foi feita durante a madrugada de quarta-feira (16), em um ônibus interestadual. A chegada a Imperatriz ocorreu nas primeiras horas do dia.

Ela ainda teria feito uma falsa degustação de trufas de chocolate horas antes do crime nas proximidades do local de trabalho de uma das vítimas.

As investigações apontam que Jordélia é ex-companheira do atual namorado de Mirian Lira, uma das vítimas. O crime teria sido movido por vingança e ciúmes. Na noite de quarta-feira, após contratar um motoboy para entregar o ovo de Páscoa, ela retornou a Santa Inês por volta das 2h30 da madrugada de quinta-feira (17).

Três pessoas da mesma família comeram o chocolate. Um menino de 7 anos morreu ainda na quinta-feira. A mãe e a irmã dele permanecem internadas em estado grave. Perícias buscam confirmar a presença de veneno no doce e esclarecer a causa da morte da criança.

Preso na sexta-feira (18), Jordélia confessou ter comprado o ovo de Páscoa, mas negou ter adulterado o conteúdo. A Justiça decretou sua prisão preventiva, e ela deve ser transferida ao Complexo Penitenciário de Pedrinhas, em São Luís.

