‘Twitter voltou’: memes tomam conta das redes sociais após liberação do X no Brasil

Internautas lotam as redes sociais de memes após volta do X ao Brasil

Depois de quase 40 dias de bloqueio, Elon Musk quitou suas dívidas com a Justiça brasileira e o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), liberou a volta do X ao país. A plataforma voltou a funcionar oficialmente no fim da manhã desta quarta-feira (9), depois que a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) notificou as operadoras. Os internautas, claro, comemoraram a medida e lotaram a rede social de memes (veja alguns abaixo).

Ao voltar ao ar, o X fez uma publicação na qual destacou ter “orgulho de estar de volta ao Brasil”. “Proporcionar a dezenas de milhões de brasileiros acesso à nossa plataforma indispensável foi prioridade durante todo este processo. Continuaremos a defender a liberdade de expressão, dentro dos limites da lei, em todos os lugares onde operamos”.

Assim, os internautas brasileiros, que tiveram que se virar no período de suspensão com plataformas como Threads e Bluesky, agora celebram o retorno do X.

Veja alguns dos memes abaixo: